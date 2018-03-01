حى مصر الجديدة ينظم قافلة طبية اليوم من الـ9 صباحًا لـ5 مساءً بمركز شباب الهايكستب

حى مصر الجديدة ينظم قافلة طبية اليوم من الـ9 صباحًا لـ5 مساءً بمركز شباب الهايكستبالخميس، 01 مارس 2018 05:00 ص
المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، أنه سيتم تنظيم قافلة طبية بمركز شباب الهايكستب، اليوم الخميس، لخدمة أهالى منطقة الهايكستب، والكيلو 4 ونصف، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة، المجانية، لسكان المنطقتين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة الصحة.
وأضاف رئيس حى مصر الجديدة لـ"اليوم السابع"، إن القافلة تضم 24 عيادة متنقلة مجهزة، بالإضافة إلى صيدلية متنقلة تقدم علاج مجانى للحالات، مشيرًا إلى أن القافلة يستمر عملها من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً بمركز شباب الهايكستب.
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