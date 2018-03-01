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حالة الطقس اليوم الخميس 1/3/2018 فى مصر والدول العربية

الخميس، 01 مارس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 1/3/2018 فى مصر والدول العربية أحوال الطقس - أرشيفية





كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الخميس، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهارًا: تكون درجات الحرارة حول مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً وصحواً في عموم المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى غربية خفيفة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا: تكون الأجواء باردة في عموم المناطق، وتظهر السحب على ارتفاعات مُختلفة في العديد من المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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