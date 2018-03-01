جهاز المشروعات يعقد سلسلة ندوات بالجامعات للتوعية بريادة الأعمال







كتب- إسلام سعيد

يعقد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهى الصغر، مجموعة من اللقاءات والندوات بالجامعات المصرية خلال الفترة القادمة بهدف التوعية بثقافة ريادة الأعمال وعرض خدمات الجهاز وبرنامج رواد 2030، وكذلك خريطة الاستثمار الصناعى، وسيتم بدء عقد الندوات فى جامعة حلوان ثم جامعة القاهرة.

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز، فى بيان لها اليوم الخميس، إن الجهاز حريص على نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات وتوعيتهم بفرص الاستثمار والتشغيل المتميزة التى يوفرها قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع أفكار الشباب المبتكر وتحويلها إلى مشروعات لها مردود اقتصادى جيد.

وأشارت إلى أن نشر ثقافة العمل الحر هى إحدى محاور استراتيجية الجهاز التى تتماشى مع توجيهات الدولة ورؤية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز نحو تهيئة بيئة محفزة على الابتكار والتطوير، علاوة على إتاحة التمويل والدعم الفنى الملائم مما يؤدى إلى تشجيع شباب الخرجين على إقامة مشروعات صغيرة بدلا من السعى خلف الوظائف التقليدية .

وأضافت أن تلك الندوات تأتى تفعيلا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة التخطيط ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى، بهدف تقديم الدعم اللازم لزيادة الوعى المجتمعى بثقافة العمل الحر وتحفيز الشباب على الابتكار وعلى ريادة الاعمال وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

وأوضحت أن يقوم كل طرف بوضع كافة إمكانياته لتحقيق الأهداف المرجوة وتتضمن تحقيق التواصل بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، اكساب الطلاب المهارات التى تمكنهم من التعرف على عالم الأعمال وتشبيكهم بالمستثمرين الذين يرغبون في تبنى أفكارهم وتحويلها الى مشروعات حقيقية، العمل على إتاحة فرص عمل بما يساهم فى الحد من مشكلة البطالة وزيادة دخل الأسرة وتنمية الاقتصاد والدخل القومى المصرى.