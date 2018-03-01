جامعه قناة السويس تحتفل بعيد الربيع الصينى







الإسماعيلية – جمال حراجى

أحتفلت جامعه قناة السويس بعيد الربيع وعيد الفوانيس الصيني، من خلال إحتفاليه نظمها معهد كنفوشيوس بالجامعه، وتتضمن الحفل إستعراضات فنيه وثقافيه تعكس أواصر المحبه بين الشعبين المصري والصيني، وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمه المجتمع، وبحضور الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن والمشرف على معهد كونفوشيوس، والدكتورة سمر المدير الصينى لمعهد كونفوشيوس بالجامعة.

ويعد هذا العيد أهم الأعياد الصينيه للشعب الصيني وهو عيد رأس السنه القمريه عند الصينين وينتهي هذا العيد بحلول عيد آخر غدا وهو عيد الفوانيس.

وأكد الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة،فى بيان للجامعة" أننا نقدر الدور والمجهود الكبير الذي يبذله الجانب الصينى خاصة بمعهد كونفوشيوس، من أجل رفع شأن جامعتنا، ونحن سعداء بالمراكز المتقدمة التى حصل عليها معهد كونفوشيوس بالجامعة المرتبه الأولي عالميا من بين 550 مركز علي مستوي العالم في نتيجه امتحان قياس مهارة التحدث باللغه الصينيه ، والذي أجراه المعهد في 3 ديسمبر الماضي بالإسماعيلية وتم تقييمه في المركز الرئيسي ببكين في الصين

وحصل المركز علي الترتيب الثالث عالميا في أغسطس الماضي بعد أمريكا واليابان حيث استطاع الحصول علي 86 منحه دراسية كاملة لدراسة اللغة والثقافة الصينيه

وأرسل الدكتور ممدوح غراب برقيات التهنئة إلي السفير سونج آي جو سفير جمهوريه الصين الشعبيه بالقاهره والدكتور ني خاي دونج رئيس جامعه اللغات والثقافة ببكين، وشريك الجامعه في معهد كنفوشيوس، والدكتور خون وي رئيس جامعه بكين للتكنولوجيا وشريك الجامعه في الكليه المصريه الصينيه للتكنولوجيا التطبيقيه معربا عن تهاني جامعه قناة السويس للصين ومزيد من التقدم والإزدهاروللعلاقات العلميه والثقافيه