جامعة قناة السويس تكرم فريق متحدى الإعاقة المشارك فى أسبوع الجامعات







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب على أن النتائج المبهرة التى حققها فرق متحدة الإعاقة المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات الأول لمتحدى الإعاقة والذى أقيم مؤخرا بجامعة المنيا، توضح مدى دعم ورعاية الجامعة لأولادنا فى كافة المجالات.

وأشار رحمى فى بيان له، إلى أن الجامعة قررت صرف مكافآت مالية للفائزين مع تنظيم رحلة ترفيهية لمدينة الغردقة مكافأة لهم على تميزهم تميزهم.

ورافق الدكتور طارق رحمى فى توزيع الهدايا والدروس طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب حيث فاز طلاب جامعة قناة السويس بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى كرة الجرس.

وتم تكريم كل من، عمر حسن الطاهر وعادل عايش فضل وأحمد صابر ومحمد عادل ومحمود محمد عبد العزيز، كما فاز الطالب محمود محمد عبد العزيز بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى بطولة ألعاب القوى، وحقق الطالب محمود محمد عبد العزيز المركز الثالث والميدالية البرونزية فى النشاط العلمى عن قصته فى الخيال العلمى بعنوان (المسافر)، وفازت الطالبة عائشة السيد بالمركز الثالث فى مسابقة الطالبة المثالية، وفاز فريق جامعة قناة السويس بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى دورى المعلومات.

وحصل فريق الجوالة على درع المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة، وضم فريق الجامعة المشارك فى البطولة عشرين شاب بالإضافة لقائد عشيرة الجوالة من الأسوياء فضلا عن خمسة مرافقين.

ورافق وفد جامعة قناة السويس فى أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة طارق عجيبة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير النشاط الرياضى، وممدوح عثمان مدير النشاط الاجتماعى، وياسر فايق مسئول النشاط العلمى، وعلى عطا مسئول النشاط الثقافى، ومصطفى أبو سريع مسئول الاتصال، وهيكل عبد الرحمن، ومن النشاط الرياضى محمد إمام، وسيد سمير، وياسرعبد المجيد، وسيد محمد، وأشرف إمبابى.