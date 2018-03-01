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جامعة أسيوط تفتح باب التقديم فى مسابقة ساقية الجنوب لدعم رواد الأعمال

الخميس، 01 مارس 2018 12:54 م
جامعة أسيوط تفتح باب التقديم فى مسابقة ساقية الجنوب لدعم رواد الأعمال طلاب جامعة أسيوط





أسيوط - محمود عجمى
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أعلنت جامعة أسيوط عن فتح باب التقديم فى معسكر الابتكار، " ساقية الجنوب 2018"  والتي تنظمها الحاضنة التكنولوجية "همة " بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ، أكاديمية البحث العلمي ، برنامج SEED من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجمعية تكنوخير للتنمية بجامعة أسيوط ، صرح بذلك المهندس محمد ياسين مدير الحاضنة همة .

وأضاف ياسين فى بيان له ، أن ساقية الجنوب تعد أول معسكر للابتكار وريادة الأعمال على مستوى الصعيد والتي بدأت فى عام 2016، وتهدف إلى دعم شباب المبتكرين وأصحاب الاختراعات والابتكارات الناجحة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية متكاملة الجوانب تسهم فى تنمية وخدمة المجتمع ،

ومن جانبها نوهت الدكتورة ماجدة محمود على منسق أعمال الحاضنة همة  ،أنه من المقرر أن تمتد فترة التسجيل بالمسابقة حتى 10  مارس ، ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء الصعيد وألا يزيد عمره عن 30 عاماً وان يكون لديه فكرة مبتكرة تساعد فى حل مشكلة من مشكلات الصعيد .

وأضافت أن " ساقية الجنوب " ستقوم بدعم الأفكار والمشاريع المتميزة عن طريق التوجيه والدعم العلمي لتلك الأفكار على يد نخبة من المتخصصين  وذلك من خلال معسكر تدريبي مدته شهر ، كما ستقدم " ساقية الجنوب " عدداً من المزايا للأفكار الفائزة فى ختام المسابقة والتي تتضمن تأهيلها للانضمام إلى مشروع Innoegypt  وهو مشروع تحالف مؤسسة سيكم للتنمية وجمعية تكنوخير للتنمية وجمعية اتصال و مؤسسة محمد فريد خميس ومركز إدارة الابتكار بإيطاليا بالإضافة إلى التعاون جامعة أسيوط والجامعة البريطانية فى مصر وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة ، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب .

أو تأهلها للاحتضان فى البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية المتخصصة "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا والذي يقدم للشركات المحتضنة  دعم مالي يصل إلى 150 ألف جنيه ،  مقر إداري للشركة ، استخدام الـ Maker Space لعمل النماذج الأولية لمشروعك وتقديم الاستشارات الفنية والمحاسبية والقانونية .

 


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