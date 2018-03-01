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تونس تعتزم بناء مطار جديد بقيمة مليارى دينار قرب العاصمة

الخميس، 01 مارس 2018 06:35 م
تونس تعتزم بناء مطار جديد بقيمة مليارى دينار قرب العاصمة الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى





تونس (رويترز)
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قال وزير النقل التونسى رضوان عيارة اليوم الخميس، إن تونس ستبنى مطارا جديدا بمواصفات عالمية فى محافظة بنزرت قرب العاصمة بتكلفة تفوق مليارى دينار، فى إطار سعيها لإجتذاب المزيد من المسافرين.

وتستعد تونس هذا العام لتوقيع اتفاقية السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبى مما سيرفع المنافسة بين شركات الطيران ويزيد عدد المسافرين إلى البلد الواقع فى شمال أفريقيا.

وأبلغ عيارة الصحفيين "سيتم انجاز مطار جديد قريب من العاصمة فى ولاية بنزرت بكلفة 2047 مليون دينار (850 مليون دولار) بمواصفات عالمية فى أفق سنة 2030، وسيتمّ طلب عروض لدراسة المشاريع خلال سنة 2018 ".

 


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