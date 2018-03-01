تونس تستثمر 12 مليار دينار فى مشروعات للطاقة خلال 2018 - 2020

تونس تستثمر 12 مليار دينار فى مشروعات للطاقة خلال 2018 - 2020الخميس، 01 مارس 2018 07:12 م
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (رويترز)
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قال بيان حكومى اليوم الخميس، إن تونس ستستثمر 12 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) فى الكهرباء ومشروعات أخرى للطاقة فى الفترة من 2018 إلى 2020.
ونقل البيان عن وزير الطاقة خالد قدور قوله إن المشروعات تتضمن كابل كهرباء بحريا لربط شبكة كهرباء تونس بشبكة الكهرباء فى إيطاليا.
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