تونس تستثمر 12 مليار دينار فى مشروعات للطاقة خلال 2018 - 2020







تونس (رويترز)

قال بيان حكومى اليوم الخميس، إن تونس ستستثمر 12 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) فى الكهرباء ومشروعات أخرى للطاقة فى الفترة من 2018 إلى 2020.

ونقل البيان عن وزير الطاقة خالد قدور قوله إن المشروعات تتضمن كابل كهرباء بحريا لربط شبكة كهرباء تونس بشبكة الكهرباء فى إيطاليا.