video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توصيل الكهرباء إلى 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بتكلفة 110 مليون جنيه

الخميس، 01 مارس 2018 01:59 م
توصيل الكهرباء إلى 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بتكلفة 110 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من توصيل التيار الكهربى، لمشروع استصلاح 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة فى الفرافرة، بتكلفة 110 ملايين جنيه لخدمة المشروع، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء للغابات الشجرية بمركزى الخارجة والفرافرة بتكلفة 10 ملايين جنيه.
 
وقال المهندس مازن عباس رضوان مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع الكهرباء بالوادى الجديد، فى بيان له، أن القطاع انتهى من توصيل الكهرباء إلى مناطق الاستزراع الجديدة فى منطقة سهل بركة، وكذلك توصيل التيار الكهربائى للغابة الشجرية بمدينتى الخارجة والفرافرة، وكذلك توصيل التيار المنطقة الصناعية بالفرافرة ومدرسة 25 يناير بمدينة الخارجة بتكلفة مليون جنيه.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

4862 فرصة عمل لشباب الوادى الجديد من خلال دعم مشروعات بتكلفة 168مليون جنيه

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه



لا تفوتك
صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة