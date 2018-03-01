توصيل الكهرباء إلى 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بتكلفة 110 مليون جنيه

توصيل الكهرباء إلى 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بتكلفة 110 مليون جنيهالخميس، 01 مارس 2018 01:59 م
محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من توصيل التيار الكهربى، لمشروع استصلاح 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة فى الفرافرة، بتكلفة 110 ملايين جنيه لخدمة المشروع، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء للغابات الشجرية بمركزى الخارجة والفرافرة بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وقال المهندس مازن عباس رضوان مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع الكهرباء بالوادى الجديد، فى بيان له، أن القطاع انتهى من توصيل الكهرباء إلى مناطق الاستزراع الجديدة فى منطقة سهل بركة، وكذلك توصيل التيار الكهربائى للغابة الشجرية بمدينتى الخارجة والفرافرة، وكذلك توصيل التيار المنطقة الصناعية بالفرافرة ومدرسة 25 يناير بمدينة الخارجة بتكلفة مليون جنيه.
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