توافد المئات على حضور المؤتمر الجماهيرى لدعم الرئيس بدمياط

توافد المئات على حضور المؤتمر الجماهيرى لدعم الرئيس بدمياطالخميس، 01 مارس 2018 08:56 م
جانب من المؤتمر
دمياط عبده عبد البارى
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توافد مئات المواطنين مساء اليوم، الخميس، على السرادق المعد بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.
وعلى نغمات تسلم الأيادى والهتافات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ الكبار والصغار يرقصون تعبيرا عن فرحتهم بالمؤتمر.
يذكر أن جمعية كلنا معك من أجل مصر أحد كيانات الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا مساء اليوم الخميس بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية والرياضية وأعضاء مجلس النواب وفى مقدمتهم مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، والكابتن عزمى مجاهد.
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