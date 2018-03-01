video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد المئات على حضور المؤتمر الجماهيرى لدعم الرئيس بدمياط

الخميس، 01 مارس 2018 08:56 م
توافد المئات على حضور المؤتمر الجماهيرى لدعم الرئيس بدمياط جانب من المؤتمر





دمياط عبده عبد البارى
إضافة تعليق

توافد مئات المواطنين مساء اليوم، الخميس، على السرادق المعد بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وعلى نغمات تسلم الأيادى والهتافات المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ الكبار والصغار يرقصون تعبيرا عن فرحتهم بالمؤتمر.

 

يذكر أن جمعية كلنا معك من أجل مصر أحد كيانات الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم الرئيس بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا مساء اليوم الخميس بحضور عدد من الشخصيات العامة والسياسية والرياضية وأعضاء مجلس النواب وفى مقدمتهم مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال، والكابتن عزمى مجاهد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تعليم دمياط" يحصد مراكز متقدمة في مسابقة (تحيا مصر فوق الجميع) للتربية الفنية

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسى



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة