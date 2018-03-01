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الخميس، 01 مارس 2018 01:10 م
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"تنمية الصادرات" تنظم بعثة ترويجية فى البرازيل لتفعيل "الميركسور"

الخميس، 01 مارس 2018 05:00 ص
"تنمية الصادرات" تنظم بعثة ترويجية فى البرازيل لتفعيل "الميركسور" تنمية الصادرات - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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تنظم هيئة تنمية الصادرات بعثة تجارية ترويجية إلى البرازيل على هامش معرض "APAS" خلال الفترة من 7 – 10 مايو 2018، بهدف تفعيل اتفاقية الميركسور، عقب دخولها حيز النفاذ رسميا فى سبتمبر 2017.

وتهدف البعثة توسيع انتشار المنتجات المصرية فى البرازيل للاستفادة من الخفض الجمركى الذى تتيحه الاتفاقية، وتستعد الهيئة للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بالدعاية، من أجل الترويج للمنتجات المصرية المصدرة للبرازيل بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ خلال سبتمبر 2017.

يشار إلى أن البرلمان الأرجنتينى صدق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور فى مايو الماضى، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ سبتمبر 2017 وتهدف لدفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، وعلى رأسها الأرجنتين، حيث يبلغ حجم الميزان التجارى حوالى 2 مليار دولار بين مصر ودول التجمع.


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