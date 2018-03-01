تمديد حالة الطوارىء فى جميع أرجاء أيرلندا بسبب الطقس السيئ







دبلن(أ ش أ)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارىء باللون الأحمر وهى أعلى درجات التحذير، وذلك فى جميع أرجاء البلاد بسبب الطقس السىء.

وحثت الأرصاد الجوية - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية - المواطنين إلى البقاء فى منازلهم حتى غدا بسبب تساقط الثلوج بكثافة فى البلاد، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت الأرصاد الجوية الأيرلندية قد أعلنت - أمس - حالة الطوارئ باللون الأحمر فى كل من "دبلن" و"كيلدير" و"لاوث" بالإضافة إلى "ويكلاو" و"ميث".

يشار إلى أن هذا التحذير من قبل هيئة الأرصاد يعنى أن هناك مخاطر محتملة على حياة المواطنين ووقوع أضرار مادية على نطاق واسع.