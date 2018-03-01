video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 03:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تمديد حالة الطوارىء فى جميع أرجاء أيرلندا بسبب الطقس السيئ

الخميس، 01 مارس 2018 12:18 م
تمديد حالة الطوارىء فى جميع أرجاء أيرلندا بسبب الطقس السيئ ثلوج ـ صورة أرشيفية





دبلن(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارىء باللون الأحمر وهى أعلى درجات التحذير، وذلك فى جميع أرجاء البلاد بسبب الطقس السىء.

وحثت الأرصاد الجوية - حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية - المواطنين إلى البقاء فى منازلهم حتى غدا بسبب تساقط الثلوج بكثافة فى البلاد، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكانت الأرصاد الجوية الأيرلندية قد أعلنت - أمس - حالة الطوارئ باللون الأحمر فى كل من "دبلن" و"كيلدير" و"لاوث" بالإضافة إلى "ويكلاو" و"ميث".

يشار إلى أن هذا التحذير من قبل هيئة الأرصاد يعنى أن هناك مخاطر محتملة على حياة المواطنين ووقوع أضرار مادية على نطاق واسع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة بريطانية أوروبية مشتركة تشرف على اتفاق الحدود مع أيرلندا

بريطانيا: السفر عبر حدود أيرلندا الشمالية بسهولة التجول بين أحياء لندن

ايرلندا

اخبار العالم

الارصاد

دبلن

الطقس السىء



لا تفوتك
صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

بالتواريخ والأرقام.. تعرف على حوداث قطارات السكة الحديد × 10 سنوات

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

صدمات ومصائب فبراير فى ملاعب كرة القدم.. نيمار يتعرض لإصابة خطيرة ومبابى يلحق به.. ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بعد استعادة عافيته.. مانشستر يونايتد يخسر هيريرا.. ومان سيتى يودع الكأس أمام ويجان

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

الرئيس السيسى يكتب شهادة ميلاد متحف آثار مطروح.. الفكرة بدأت فى 2010 وثورة يناير عطلتها.. و691 قطعة أثرية وتمثال رمسيس الثانى ولوحات للملك تحتمس الرابع وتوت عنخ آمون أبرز المعروضات.. "صور"

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

سفاح أمريكى يجمع دى كابريو وبراد بيت فى فيلم واحد

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

حارس الأهلى يتحدث عن فوائد المعايشة فى ألافيس الإسبانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة