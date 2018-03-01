تشكيل 3 لجان لبحث مقترحات أعضاء هيئة تدريس الجامعات لتحسين أوضاعهم

وائل ربيعى

قال الدكتور عبدالعظيم محمد الجمال أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة المساعد بجامعة قناة السويس، إنه تم الاتفاق علي تشكيل عدد من اللجان من أعضاء التدريس الفاعلين والمهتمين بتحسين أوضاعهم، وذلك بعد دعوة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى لمناقشة مطالب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمقترحات المقدمة منهم بهذا الشأن.

وأضاف قائلا: إنه تم الاستقرار على عشرة أسماء تم توزيعهم على ثلاث لجان الأولى لجنة آليات تطوير خدمات التأمين الصحى ﻷعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتضم كلا من:

1- د.عبدالعظيم محمد الجمال

استاذ بجامعة قناة السويس

2 - د.هانى سامى عبدالعظيم أبو العلا، أستاذ بجامعة الفيوم

3 - د.أحمد عبدالرءوف أحمد، من جامعة دمياط

4- د.شيرين محمد زكى، أستاذ بجامعة عين شمس

5- د.على وهدان الخولي، بجامعة القناة

ثانيا. لجنة دراسة تحسين اﻷحوال المالية ﻷعضاء هيئة التدريس، وتضم كلا من:

1- د.عبد الباسط صديق، أستاذ بجامعة الإسكندرية

2 - د.طارق عبدالعزيز الشيخ، من كلية الحقوق بالزقازيق

3. د.عبدالعزيز حسن، عضو مجلس إدارة نادى تدريس بنها

ثالثا. لجنة معايير اختيار القيادات الجامعية

1- د.محمد السيد الشقفى، أستاذ بجامعة بنها

2- د.وائل محمد بهجت، أستاذ بجامعة الإسكندرية

وأكد إن هذه اللجان تطوعية ولا يتقاضى أى عضو منها مليما واحدا والسفر لحضور الاجتماعات يكون علي النفقة الشخصية لكل عضو، موضحا إن هذا التحرك جاء بعد تجميد نشاط مجلس إدارة النقابة المستقلة ﻷعضاء هيئة التدريس منذ فترة طويلة واستقالة معظم أعضائها وعلى رأسهم النقيب.