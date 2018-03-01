تردد 6 آلاف مواطن ببنى سويف على قوافل مبادرة القضاء على فيروس سى

تردد 6 آلاف مواطن ببنى سويف على قوافل مبادرة القضاء على فيروس سىالخميس، 01 مارس 2018 12:27 ص
الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن أعداد المترددين من أهالى مركزى ببا وسمسطا على سيارات قوافل تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى بمصر 2020 بالمجان والتى يرعاها الرئيس السيسي، بلغ 6 آلاف و 286 مواطنا حتى الآن .
وأكد حميدة لـ "اليوم السابع" على فحص وسحب عينات دم من 5آلاف و937 حالة خلال ستة عشر يوما، وأظهرت التحاليل المبدئية للأجسام المضادة إيجابية 2015 حالة منهم ،وسوف يخضعون لتحاليل " PCR" للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه ، ومن يثبت اصابتهم سيتلقون العلاج بشكل فورى .
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