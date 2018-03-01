تردد 6 آلاف مواطن ببنى سويف على قوافل مبادرة القضاء على فيروس سى

وأكد حميدة لـ "اليوم السابع" على فحص وسحب عينات دم من 5آلاف و937 حالة خلال ستة عشر يوما، وأظهرت التحاليل المبدئية للأجسام المضادة إيجابية 2015 حالة منهم ،وسوف يخضعون لتحاليل " PCR" للتأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه ، ومن يثبت اصابتهم سيتلقون العلاج بشكل فورى .