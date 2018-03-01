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تحرير 1467 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الخميس، 01 مارس 2018 12:31 م
تحرير 1467 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1467 مخالفة مرورية متنوعة و شملت410 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و51 مخالفة إزالة ملصقات و73 مخالفة انتظار خاطئ وحجز19 سيارة و183 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو62  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 39 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و53 رخصة لمخالفة البيئة و111 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 51 رخصة لمخالفة خط السير و57 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و44 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 76 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 79 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و48 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"  و52 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و59 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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