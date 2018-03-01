video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 02 مارس 2018 03:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"تحرير الأحواز": أحوازيون يشعلون النار فى بنك تابع للحرس الثورى (فيديو)

الخميس، 01 مارس 2018 10:54 م
"تحرير الأحواز": أحوازيون يشعلون النار فى بنك تابع للحرس الثورى (فيديو) الحرس الثورى الايرانى





كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

قالت حركة النضال العربى لتحرير الأحواز المناهضة للنظام الإيرانى، أن محتجين غاضبين أشعلوا النار فى  بنك "قرض الحسنه مهر إيران" التابع لمؤسسة الحرس الثوري، في حي الهيالة بالأحواز العاصمة، اليوم الخميس.
 
 
وأوضحت الحركة أن "بنك قرض الحسنة مهر ايران" يعد أحد أكبر المصارف الراعية للإرهاب، والمدعومة من الحرس الثوري بشكل مباشر،  و لها دور كبير في سرقة أموال الأحوازيين.
 
وارسلت حركة تحرير الاحواز مقطع فيديو لـ "اليوم السابع" يظهر فيه تصاعد ألسنة النيران في البنك، وقالت إن حرق البنك، خطوة تأتى لإستهداف مؤسسات النظام الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
 
وبحسب الحركة فإن ظاهرة حرق البنوك الداعمة للإرهاب فى إيران، انتشرت مؤخرًا، كرد فعل على ما ترتكبه تلك المصارف من سرقة أموال أبناء الوطن وفقا لتعبيرها. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران تشيد بحكمة "عون" فى إدارة لبنان وفرنسا تبدأ التحضير لمؤتمر دعم بيروت

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

اخبار العالم

الاحواز

الاهواز



لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

إغلاق جزئى لطريق أسيوط الغربى 20 يوما بدءا من السبت بسبب إصلاحات الكبارى

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

فيديو.. وليد أزارو عن حلم احترافه بأوروبا: "أنا مرتاح فى الأهلى"

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيرا لتأييد السيسي بالإسماعيلية

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. أهم 7 معلومات عن سريديفى كابور.. نجمة عالمية انتهت حياتها فى حمام فندق بدبى

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة