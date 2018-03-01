"تحرير الأحواز": أحوازيون يشعلون النار فى بنك تابع للحرس الثورى (فيديو)

كتبت إسراء أحمد فؤاد

قالت حركة النضال العربى لتحرير الأحواز المناهضة للنظام الإيرانى، أن محتجين غاضبين أشعلوا النار فى بنك "قرض الحسنه مهر إيران" التابع لمؤسسة الحرس الثوري، في حي الهيالة بالأحواز العاصمة، اليوم الخميس.

وأوضحت الحركة أن "بنك قرض الحسنة مهر ايران" يعد أحد أكبر المصارف الراعية للإرهاب، والمدعومة من الحرس الثوري بشكل مباشر، و لها دور كبير في سرقة أموال الأحوازيين.

وارسلت حركة تحرير الاحواز مقطع فيديو لـ "اليوم السابع" يظهر فيه تصاعد ألسنة النيران في البنك، وقالت إن حرق البنك، خطوة تأتى لإستهداف مؤسسات النظام الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وبحسب الحركة فإن ظاهرة حرق البنوك الداعمة للإرهاب فى إيران، انتشرت مؤخرًا، كرد فعل على ما ترتكبه تلك المصارف من سرقة أموال أبناء الوطن وفقا لتعبيرها.