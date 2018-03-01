تباين مؤشرات البورصة فى ختام آخر جلسات الأسبوع







كتب- هانى الحوتى

أغلق رأس المال السوقى للبورصة المصرية فى ختام آخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس، عند مستوى 892.294 مليار جنيه، وسط تباين المؤشرات بين التراجع والارتفاع، حيث سجل المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" تراجعاً بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 15443.18 نقطة

وكان رأس المال السوقى أغلق فى ختام جلسة أمس الأربعاء عند مستوى 892.287 مليار جنيه، ليحقق أرباح طففية فى ختام جلسة اليوم بنحو 7 ملايين جنيه.

كما انخفض مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2697.73 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2106.09 نقطة.

أما المؤشرات التى شهدت ارتفاعاً فى ختام جلسة اليوم، مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، والذى صعد بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 861.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 15163.09 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 514.05 نقطة.