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تأجيل محاكمة المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين لجلسة 23 يونيو

الخميس، 01 مارس 2018 07:02 م
تأجيل محاكمة المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين لجلسة 23 يونيو محكمة - أرشيفية





كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس الْيَوْمَ الخميس، برئاسة المستشار بشير عبد النبى، نظر محاكمة "وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادى، يحيي أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود"، المتهمين بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، لجلسة 23 يونيو، لسماع الشهود.
 
عقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر عبد المجيد.
 
وأسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، القبض على أحد المواطنين دون أذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونياً،  والتدخل فى أحد الوظائف الحكومية "مأمور الضبط القضائى" واستخدام سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفتهم المزيفة.
 
 
 

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انتحال صفة ضابط

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