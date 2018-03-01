تأجيل إعادة محاكمة بديع و12 آخرين بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ12 مارس

تأجيل إعادة محاكمة بديع و12 آخرين بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" لـ12 مارسالخميس، 01 مارس 2018 04:37 م
المستشار محمد شرين فهمى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 12 مارس، لاستكمال سماع الشهود.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
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