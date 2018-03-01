بورصة أيرلندا تغلق أبوابها بسبب سوء الأحوال الجوية

بورصة أيرلندا تغلق أبوابها بسبب سوء الأحوال الجويةالخميس، 01 مارس 2018 03:10 م
أيرلندا
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أعلنت بورصة أيرلندا عن إغلاق أبوابها، عند الساعة الثانية عشر (بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس وغدا طوال اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقالت البورصة - حسبما نقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية - إنها ستوقف العمل لتفادى وقوع أى مخاطر محتملة تهدد سلامة السوق، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة الأيرلندية أعلى درجات التحذير بسبب تساقط الثلوج بكثافة.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية قد أعلنت منذ قليل تمديد حالة الطوارىء باللون الأحمر وهى أعلى درجات التحذير بسبب الطقس السيء، كما حثت المواطنين على البقاء فى منازلهم حتى غدا الجمعة بسبب تساقط الثلوج بكثافة.
يشار إلى أن التحذير الذى يصل إلى اللون الأحمر يعنى أن هناك مخاطر محتملة على حياة المواطنين ووقوع أضرار مادية على نطاق واسع.
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