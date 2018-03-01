بمناسبة اليوم العالمى.. تعرف على أبرز نجاحات الحماية المدنية × 10 نقاط







كتب عبد الرحمن سيد

يتصدى رجال الحماية لجميع أنواع الحرائق التى تلتهم المنشآت أو العقارات السكنية ويقوم رجالها بإنقاذ الأرواح أو استخراج ضحايا من أسفل ركام المبانى سواء القديمة أو الناتجة عن حدوث انفجار من تسرب الغاز الذى عادة ما يصيب العقارات، ومن أبرز النجاحات بمناسبة اليوم العالمى لرجال الحماية المدنية:



حريق مخزن كابلات و3 عقارات بالوايلى قاوم رجال الحماية المدنية حرارة اللهب المنبعث من حريق مخزن الكابلات الكهربائية بشارع الإمبابى الذى اندلع به حريق وتمكنوا من إخلاء 4 أسر كانت تقطن بالعقار رقم 1 والمكون من أرضى وأربعة أدوار متكررة، كما تم إخلاء 5 أسر كانت تقطن العقار رقم 3 المكون من أرضى وثلاثة طوابق إلى جانب إخلاء 3 أسر كانت تقطن العقار رقم 5 وتسكينهم جميعاً بمركز شباب الويلى، ونتج عنه إصابة 7 أشخاص وشارك فى الحريق 25 سيارة إطفاء برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير للحماية المدنية. حريق مخزن كابلات الهرم اندلعت النيران فى مخزن على مساحة 3500 متر بداخله أسلاك نحاسية وكابلات قديمة ومواد تصنع، وامتد الحريق لمصنع ملابس مجاور وعقار، وتمكن رجال الحماية المدنية بمنع خطر امتداد النيران داخل المصنع وباقى أجزاء العقار، ونتج عنه إصابة 19 شخصا وانتقل خبراء المعمل الجنائى لموقع الحريق للكشف عن ملابسات الحادث وتقدير الخسائر وكافحت 25 سيارات إطفاء وخزانات مياه لحريق مصنع كابلات كهربية وعقار محاور فى شارع زغلول بمنطقة الهرم.

انهيار 3 عقارات بروض الفرج

وقع انهيار عقارين بحارة البرنس، أمام سنترال روض الفرج، ويتكون كل منهما من ثلاثة طوابق، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 9 حالات تم انتشالهم وإنقاذهم من تحت الأنقاض وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى لعمل الإسعافات اللازمة للمصابين ونجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عقب جهود مكثفة، من إنقاذ 7 مواطنين أسفل أنقاض العقارات المنهارة.

انهيار عقار منشأة ناصر

انهار عقار مكون من 4 طوابق بشارع النجيرى أمام كوبرى منشأة ناصر بحارة الحنفية وانطلقت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى إلى المكان وتبين من خلال الفحص أنه عقار قديم وليس له بيانات بالحى، بنى عام 1970، ولم يخطر الحى بأى مشاكل إنشائية به من قبل السكان، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية بالقاهرة خلال 3 أيام فى انتشال جثث 12 شخصا و أصيب 16 آخرين ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

حريق داخل مصنع لإنتاج أطباق الفوم البلاستيكية تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل مصنع لإنتاج أطباق الفوم البلاستيكية على مساحة 1000 متر بمنطقة أبو رواش فى كرداسة، نتيجة ماس كهربائى، وذلك بعدما انتقلت 15 سيارة إطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

حريق أتوبيس بالطريق الساحلى الدولى

أتوبيس رحلات يقل 30 عاملا من عمال الوردية المسائية بشركة ومصنع، كانوا فى طريقهم للمصنع بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية ونتيجة انفجار أحد إطارات الأتوبيس تسبب فى انقلابه بكوبرى "الألمانى" بالطريق الساحلى الدولى، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران به وبداخله العمال و انتقل رجال الحماية المدنية الى المكان وتم إخماد الحريق وانتشل 10 جثث وأصيب 20 آخرين.

مصرع سيدة وأطفالها فى حريق شقة سكنية بحمامات القبة

لقيت سيدة وأطفالها الثلاث مصرعهم إثر حريق داخل شقة بمنطقة حمامات القبة، وانتقلت سيارات الإطفاء وسيطرت على النيران، وفى هذا تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب الحريق فأمر اللواء علاء عبد الظاهر مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.



حريق مصنع بويات فى مدينة بدر دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه للسيطرة على الحريق الذى اندلع فى مصنع لإنتاج البويات بمدينة بدر، حيث سيطرت عليه وفى ذلك تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من النجدة باندلاع الحريق فانتقل اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة وضباط من الإدارة لموقع الحريق. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحريق 3 سيارات بمحور المشير طنطاوى

تفحمت جثة وأصيب 6 آخرون فى حريق 5 سيارات بسبب حادث مرورى فى محور المشير طنطاوى، حيث انتقلت 5 سيارات إطفاء، وسيطرة على الحريق ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى والمصابين إلى المستشفى وانتقلت 6 سيارات إطفاء الى المكان بمعرفة إدارة حماية القاهرة و تم محاصرة الحريق والسيطرة عليه بالكامل و تم رفع حطام الحادث.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حريق مخزن بويات السلام

نشب حريق هائل فى مخزن بويات ثم وقع انفجار بمنطقة مساكن الضباط بالسلام، وشارك رجال الحماية المدنية والإنقاذ البرى فى عملية إطفاء النيران، ومنع امتدادها إلى باقى الشقق السكنية والعقارات المجاورة، واستخراج 3 جثث لقوا مصرعهم فى الحريق، وأصيب 11 آخرين نتيجة لماس كهربائى، تسبب فى الحريق وانتقل اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى موقع انفجار مخزن بويات بمنطقة السلام، والذى نشب فيه حريق نتيجة تفاعل المواد الكيمائية بمساكن الضباط، ما أسفر عن انفجار المخزن وإصابة عدد من الأهالى بحالات اختناق وحروق.