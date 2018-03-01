بريطانيا تستبعد تنفيذ هجوم مسلح من أيرلندا الشمالية







رويترز

خفضت وكالات الأمن البريطانية، اليوم الخميس، تحذيرها من احتمال أن ينفذ مسلحون على صلة بأيرلندا الشمالية هجمات فى بر بريطانيا الرئيسى قائلة إنه ليس من المرجح تنفيذ هجوم الآن.

وخفض جهاز الأمن الداخلى (إم.آى 5) مستوى التهديد من كبير إلى متوسط، وهو ثانى أقل مستوى، مما يعنى أن الهجوم محتمل لكن ليس مرجحا.

وقالت أمبر راد وزيرة الداخلية فى بيان "قرار تغيير مستوى التهديد يتخذه جهاز الأمن بمعزل عن الوزراء ويعتمد على أحدث المعلومات المخابراتية ويضع فى اعتباره عوامل مثل المقدرة والغاية والمدى الزمنى".