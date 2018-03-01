برلمان والونيا البلجيكى يوافق على قرار لمكافحة التحرش الجنسى بوسائل النقل







كتب: أحمد علوى

وافق برلمان منطقة والونيا شرقى بلجيكا، بالإجماع أمس الأربعاء، على قرار لتعزيز مكافحة التحرش الجنسى فى وسائل النقل العام، بما فى ذلك تحديد حجم الظاهرة ووضع إحصاءات رسمية بشأنها.

ويدعو نواب والونيا على وجه الخصوص شركة "TEC" الخاصة بالنقل الجماعى إلى النظر فى إنشاء تطبيق ذكى للإبلاغ عن التحرش الجنسى والاتصال بالطوارئ وإنشاء نظام التوقف عند الحاجة.

كما يريد أعضاء البرلمان الوالونى من شركة TEC القيام بحملات توعية ونشر القوانين على قائمة وتذكير الضحايا بالسلوكيات الجنسية التى يتم تصويرها بواسطة الكاميرا موجودة فى الحافلات التى يمكن أن يطلبها المدعى العام ضمن القضايا التحرش،فضلا عن معلومات عن الإجراءات ورقم الطوارئ، والسلوك المعتمد عند الاعتداء الجنسى وتدريب السائقين لمواجهة مثل هذه المشاكل.

وقالت وسائل الاعلام البلجيكية، انه فى عام 2016، سجلت الشرطة الاتحادية 266 حالة من حالات العنف الجنسى فى وسائل النقل العام فى جميع أنحاء بلجيكا، فى حين أظهرت الدراسات معدل أعلى بكثير من التحرش الجنسى فى الأماكن العامة.

ويشار إلى أن دراسة أجراها اتحاد المساواة بين الجنسين فى عام 2016، اثبتت أن 98 فى المائة من النساء فى أوروبا تعرضن لاعتداءات جنسية فى الشارع أو فى وسائل النقل العام.

وخلصت دراسة أخرى أجرتها جامعة لندن متروبوليتان عام 2014 إلى أن نحو 75 فى المائة من النساء البلجيكيات عانين من شكل واحد على الأقل من أشكال العنف فى الأماكن العامة قبل سن السابعة عشرة،كما ان الخوف والقلق وانعدام الأمن يقلل من تحركات النساء داخل المجتمع.