بالصور.. بدء المؤتمر الجماهيرى لتأييد السيسى بكوم أمبو اسوان







أسوان – عبد الله صلاح - صلاح المسن

بدأت مساء اليوم الخميس بمركز كوم امبو بمحافظة أسوان فعاليات المؤتمر الشعبى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز كوم امبو، وحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية والمئات من المواطنين، وقبائل وشباب مركز كوم امبو والسيدات وفريق نادي أسوان الرياضى وذلك لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وإعلان تأييده في الانتخابات المقبلة.

حضر المؤتمر عادل طلحة رئيس مدينة كوم أمبو، وأحمد الكاجوجى البرلمانى السابق وراعى المؤتمر، والشيخ حسن الليثى وكيل المنطقة الأزهرية بكوم أمبو، والقس فولبتير ممثل الكنيسة، وأحمد سعد درويش، ومحمد سليم، نائبى البرلمان، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان الأسبق، واللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان وعدد من أفراد مجلس الإدارة.

وخلال فعاليات المؤتمر الجماهيري الموسع، تم استعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعراض المشروعات القومية الضخمة وتم حث الحاضرين علي المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتناول المؤتمر الذي عقد بديوان البرلماني السابق احمد الكاجوجي بقرية الكاجوج بمركز كوم امبو شمال محافظة أسوان ضرورة حشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى شهر مارس المقبل والإدلاء بالأصوات فى صناديق الاقتراع، لتأييد الرئيس السيسى لفترة ولاية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية و البناء والإستقرار.

وكما شهدت قاعة المؤتمر أغاني وطنية وهتافات للأهالي المؤيدة للرئيس السيسى، ورفع أعلام مصر ولافتات تأييد الرئيس السيسي.

جدير بالذكر أن فترة الدعاية الإنتخابية قد بدأت بشكل رسمي يوم السبت الماضى، بحسب الجدول الزمنى الذى حددته الهيئة الوطنية للإنتخابات، إستعدادا لإنطلاق الإنتخابات الرئاسية وبدء التصويت خلال شهر مارس.