"انتخابات البيطريين": 3 دعاوى للطعن على استبعاد مرشحين من القوائم النهائية







كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد الغندور، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه من المقرر أن يتم إصدار الحكم النهائى فى الدعاوى القضائية، الخاصة باستبعاد 3 أطباء بيطريين من القوائم النهائية للمرشحين، 11 مارس المقبل، وذلك بعد تقدم النقابة بالدفوع الخاصة بأسباب استبعادهم.

وأوضح الغندور فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أسباب استبعاد المرشحين الثلاثة، هو استمرار عضويتهم لمجالس نقابات فرعية، من بينهم اثنين أعضاء بمجلس النقابة الفرعية بالقاهرة، والثالث بالجيزة، وترشحوا بالنقابة العامة، لافتا إلى أن هناك بند فى القانون دائما ما يثير الجدل، يمنع ترشح الأعضاء على المستويين بالنقابات الفرعية والعامة.

وأكد رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى بنقابة البيطريين، إن موقف النقابة قوى وسليم، وتنتظر تأييد استمرار الانتخابات دون إعادة أعضاء الفرعيات إلى قوائم المرشحين، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر على موعد إجراء التصويت والمقرر لها 13 أبريل المقبل.