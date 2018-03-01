اليوم.. محمد سعفان يطير لبغداد للمشاركة فى اجتماعات مجلس إدارة العمل العربية

يطير محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس، للمشاركة فى اجتماعات الدورة الـ 88 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التى تبدأ غدا وتستمر يومين، وذلك بحضور أعضاء المجلس بتمثليهم الثلاثى (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بدعوة من محمد شياع السودانى وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقى، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، فضلا عن فايز المطيرى المدير العام للمنظمة.

وقال سعفان إن الدورة سوف تناقش عددا من البنود المهمة منها تقرير المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 87 لمجلس إدارة المنظمة، فضلا عن تقارير حول: نتائج أعمال الدورة 38 للجنة الخبراء القانونيين، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة 37 للجنة الحريات النقابية، وتقرير عن نتائج أعمال الدورة 16 للجنة شئون عمل المرأة.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية، فيما بين دورتى مجلس الإدارة "87"و"88"، فضلا عن مشروع خطة عمل المنظمة للعامين (2019 - 2020)، وبندا عن الإعداد والتحضير للاجتماع السنوى للمجموعة العربية المشاركة فى الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى بجنيف فى يونيو المقبل، وكذلك تحديد مشروع جدول أعمال الدورة 46 لمؤتمر العمل العربى إبريل 2019.

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تسبق انعقاد الدورة 45 لمؤتمر العمل العربى والمقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة 15إلى 18 إبريل المقبل، حيث يتدارس فيها أعضاء المجلس عددا من الموضوعات المهمة تمهيدا لرفع توصيات بشأنها إلى المؤتمر العام.