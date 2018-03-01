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اليوم.. مؤتمر جماهير حاشد لعمال النسيج لدعم انتخاب الرئيس السيسي

الخميس، 01 مارس 2018 12:00 ص
اليوم.. مؤتمر جماهير حاشد لعمال النسيج لدعم انتخاب الرئيس السيسي عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج





كتب محمود راغب
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تنظم النقابة العامة للغزل والنسيج، صباح اليوم الخميس، مؤتمر جماهيرى حاشد يضم آلاف العمال من مختلف شركات النسيج بالمحافظات فى مقر النقابة العامة بالمظلات، لإعلان دعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، قيام النقابة بتنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية فى الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة على أن تكون البداية بمؤتمر حاشد فى مقر النقابة اليوم الخميس.

كما أكد عبد الفتاح إبراهيم أن المرحلة الحالية تتوجب على جميع المصريين الوقوف على قلب رجل واحد خلف رجل حمل حياته على يده فى 3 يوليو من أجل حماية ذلك الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أن عمال الغزل والنسيج يدركون جيدا حجم التحديات التى تواجه مصر ولن يتخلوا عن قيادتهم السياسية.

وأوضح عبد الفتاح إبراهيم أن المؤتمرات ستتضمن دعوة العمال للخروج بقوة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وشرح الانجازات التى تحقق على يد الرئيس السيسى فى الفترة الرئاسية الأولى له وأهمية الوقوف خلفه من أجل استكمال هذه الإنجازات.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، إن نقابة الغزل والنسيج ستعلن كذلك فى المؤتمر تأييدها المطلق لكافة الإجراءات التى تتخذها الدولة والقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب ومساندتها للجهود التى تبذل فى أرض سيناء من أجل تطهيرها من العناصر الإرهابية.


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عمال مصر

عمال الغزل والنسيج

السيسى

مؤتمر جماهيرى



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