اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية التاسع للهجن العربية







الشرقية - إيمان مهنى

تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الشرقية التاسع للهجن العربية بمشاركة 300 هجين ذات الأصول العربية المملوكة للقبائل العربية المنتشرة فى الشرقية ومحافظات الجمهورية والدول العربية، لتتبارى وتتنافس فى السباق لتمنح جوائز نقدية وهدايا عينية للفائزين، فى العاشرة صباحاً بأرض صحراء بلبيس على طريق بلبيس العاشر من رمضان.

وكان أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه من المقرر أن يشهد مهرجان الشرقية التاسع للهجن العربية، مشاركة 300 هجين ذات الأصول العربية المملوكة للقبائل البدوية، المنتشرة فى الشرقية، ومختلف محافظات الجمهورية والدول العربية "المملكة العربية السعودية، الأردن، الكويت، ليبيا، تونس" لتشارك الهجن وتتنافس فى المهرجان لتمنح جوائز عينية وهدايا تذكارية للفائزين.

وأضاف أن المهرجان تنطلق فعالياته فى الأول من شهر مارس المقبل، تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، بأرض صحراء بلبيس على طريق بلييس العاشر من رمضان، موضحا أهمية إستثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم السياحة الصحراوية والرياضية، والتى تجذب أعداداً كبيرة من السائحين على الصعيدين المحلى واﻷجنبى عن طريق إقامة مهرجان الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل العربية "ﻹحيوات، الحويكات، العيايدة، الترابين، المعازة، المزينة، القرارشة، السواركة، بلى، الفوايدة ".

ومن جانبها أكدت الدكتورة نرمين عوض الله أمين عام المهرجان، فى بيان لها، أنه جار الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لتجهيز أرض المهرجان وأن الأعمال تجرى على قدم وساق بصحراء بلبيس على طريق بلييس - العاشر من رمضان، على مساحة 50 فدانا وعلى مضمار تم إعدادة خصيصاً بمحيط 10كم لاستقبال الهجن ذات الأصول العربية لتتبارى وتتنافس فى المهرجان.