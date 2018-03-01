اليوم.. النيابة تستمع للشهود فى قضية مقتل ضابط داخل مكتبه بالقاهرة الجديدة







كتب أحمد حسنى

تستمع اليوم الخميس، نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لشهادات الضباط الصف فى قضية مقتل المقدم محمد عبد العزيز، داخل مكتبه لبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه، كما طالبت النيابة بسرعة تقديم التحريات حول الواقعة.

كانت أسرة الضابط أكدت عدم مروره بحالة نفسية سيئة أو أزمات من شأنها دفعه للانتحار، كما نفت أسرة الضابط شبهة الانتحارعن القتيل نظرا لعدم وجود أى أسباب تؤدى إلى اتخاذه قرارا بالتخلص من حياته.

وتواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق بالقضية للوقوف على أسباب الحادث، وما إذا كان الحادث جنائيا أو قضية انتحار.

كان المقدم محمد عبد العزيز، قد عثر عليه مقتولا بسلاح ميرى داخل مكتبه فى الساعات الأولى من يوم الأحد الماضى.