اليوم.. الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية بجميع الإدارات







كتب عبد الرحمن سيد

تحتفل جميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية اليوم الخميس الأول من مارس باليوم العالمى للحماية المدنية الذى تحتفل به المنظمة الدولية للحماية المدنية وسوف تقيم مصلحة الدفاع المدنى احتفالا بتلك الذكرى برئاسة اللواء على عبد المقصود مساعد الوزير للحماية المدنية، وتحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء مجدى الشلقانى نائب مدير إدارة الشرطة المتخصصة.

وتشهد الاحتفالية، تنفيذ عدد من الأنشطة التى تتضمن العروض التدريبية لقوات الحماية المدنية، وعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعى المجتمعى فى مختلف مجالات الحماية المدنية بالمدارس والميادين العامة و دعوة عدد من طلاب المدارس ودور الأيتام، للمشاركة فى الاحتفالات وتوزيع النشرات الإرشادية بهدف نشر وتنمية الوعى وحرصا من الإدارة العامة للحماية المدنية على التواصل مع جميع فئات المجتمع، كما يتضمن الاحتفال تكريم أسر الشهداء ومصابى الحماية المدنية خلال الفترة السابقة.