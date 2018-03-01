الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ مضادة للدبابات لأوكرانياالخميس، 01 مارس 2018 11:33 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ مضادة للدبابات لأوكرانيا.
وصرح سفير أوكرانيا لدى واشنطن فاليرى تشالى، السبت الماضى، بأن سياسة العقوبات الأمريكية ضد روسيا ودعم سيادة الأراضى الأوكرانية ووحدتها تم تعزيزها فى ظل الإدارة الحالية للبيت الأبيض.
وقال تشالى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "يمكننا أن نتوقع دليًلا جديدًا على ذلك قريبا"، موضحًا أن البيت الأبيض والإدارات الأمريكية والكونجرس يتقاسمون وجهات النظر بوضوح حول ضرورة استمرار العقوبات المفروضة على روسيا والتى بدأت فى ظل الإدارة الأمريكية السابقة.
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