النفط يصعد فى الأسواق العالمية اليوم.. والمكاسب محدودة بسبب ارتفاع الدولار







رويترز

ارتفعت أسعار النفط فى التداولات العالمية اليوم الخميس، بعد انخفاض حادة فى الجلستين السابقتين، ولكن ما زالت المكاسب محدودة مع عزوف بعض المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر، فى ظل تقلبات أسواق الأسهم وارتفاع الدولار.

كانت العقود الآجلة للنفط قد تراجعت بشكل حاد، أمس الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة أكبر من المتوقع فى مخزونات الخام بالولايات المتحدة، وبحلول الساعة 7:41 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم أبريل 13 سنتا، بما يعادل 0.2%، وصولا إلى 61.77 دولار للبرميل، بعدما أغلق على انخفاض 2.2% فى آخر تسوية.

وزاد خام برنت تسليم مايو المقبل عقد أقرب استحقاق 17 سنتا أو 0.3 % وصولا إلى 64.90 دولار للبرميل، وحل أجل أبريل أمس الأربعاء بانخفاض 1.3%، ونزل الخامان نحو 5% فى فبراير، وهو أول انخفاض شهرى خلال 6 أشهر.

وقالت مصادر فى القطاع، إن انخفاض الأربعاء كان يرجع أيضا إلى البيع لجنى الأرباح فى نهاية الشهر، بعدما صعد النفط لأعلى مستوى فى 3 أسابيع فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، غير أن النفط ما زال يواجه ضغوطا بسبب صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوياته فى 5 أسابيع.