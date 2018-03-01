النائب محمود محيي الدين: الرئيس يشجع مؤسسات الدولة لإحداث التنمية

النائب محمود محيي الدين: الرئيس يشجع مؤسسات الدولة لإحداث التنميةالخميس، 01 مارس 2018 09:50 م
مؤتمر دعم السيسى -ارشيفية
الإسكندرية- هناء أبو العز
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قال النائب اللواء محمود محيي الدين عضو مجلس النواب عملت بسيناء 11سنة من أجل رفعة وطني حيث ان الشعب المصري حاليا هو الوحيد بالمنطقة الذي لازال قادرا علي بث روح البقاء والحفاظ على وطنها ، مؤكدا علي ان الشعب السكندري هو أول من رفض تغيير ثقافة الهوية المصرية وخرج للتغير .
واوضح محيى الدين، فى كلمته مساء اليوم ، بمؤتمر دعم الرئيس، الذى نظمه النائب محمد الكورانى، عضو مجلس النواب بدائرة مينا البصل واللبان،أن الرئيس السيسي هو رجل واعي ذو فكر متميز حيث ان مدينة العالمين الجديدة التي توجد علي اطراف الاسكندرية تضاهي أعظم بلدان العالم .
واشار محى الدين، الي ان الرئيس يشجع مؤسسات الدولة لإحداث التنمية ولا ينتمي الي أي فصيل وهو لا يوجد له ظهير سياسي ولكن له ظهير شعبي .
و من جانبه قال عماد محروس نائب محافظة البحيرة، ان إنجازات الرئيس التي تمت خلال الأربعة سنوات تؤكد علي ان الشعب يقف خلف قيادته والقوات المسلحة لكون ذلك مسئولية وطنية عليها .
وأشار محروس إلى أن قوة الرئيس تقاس بحجم شعبيته مشيرا إلى ان السيسي شعبيته جارفة ولدينا حرب شرسة تحاك بِنَا داخلية وخارجية وقنوات إعلامية ودوّل تنفق المليارات وتقوم بالتشكيك في الانتخابات الرئاسية قبل بدايتها من الأساس مما يؤكد علي فشلهم في احداث وقيعة بين الشعب وقيادته..
ومن جانبه اكد القمص يوحنا رمزي علي ان مصر تقفز الي العالمية مما يدعوا جميع المصريين الي الفخر ببلادهم ، مشيرا إلى أن مصر واحدة بمسلميها ومسيحييها ونلتف حول القيادة الرشيدة ونحن نصلي له يوميا ولن نخشي علي مستقبلنا معه .
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