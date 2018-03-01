النائب محمود محيي الدين: الرئيس يشجع مؤسسات الدولة لإحداث التنمية







الإسكندرية- هناء أبو العز

قال النائب اللواء محمود محيي الدين عضو مجلس النواب عملت بسيناء 11سنة من أجل رفعة وطني حيث ان الشعب المصري حاليا هو الوحيد بالمنطقة الذي لازال قادرا علي بث روح البقاء والحفاظ على وطنها ، مؤكدا علي ان الشعب السكندري هو أول من رفض تغيير ثقافة الهوية المصرية وخرج للتغير .

واوضح محيى الدين، فى كلمته مساء اليوم ، بمؤتمر دعم الرئيس، الذى نظمه النائب محمد الكورانى، عضو مجلس النواب بدائرة مينا البصل واللبان،أن الرئيس السيسي هو رجل واعي ذو فكر متميز حيث ان مدينة العالمين الجديدة التي توجد علي اطراف الاسكندرية تضاهي أعظم بلدان العالم .

واشار محى الدين، الي ان الرئيس يشجع مؤسسات الدولة لإحداث التنمية ولا ينتمي الي أي فصيل وهو لا يوجد له ظهير سياسي ولكن له ظهير شعبي .