"المشاركة السياسية والمسئولية الوطنية" ندوة بمركز مغاغة بالمنيا

نظم مركز إعلام المنيا، أمس، بالتعاون مع مجلس مدينة مغاغة والإدارة التعليمية بمغاغة ندوة إعلامية بعنوان " المشاركة السياسية والمسئولية الوطنية" بقاعة حورس بمركز مغاغه، حاضر خلال الندوة الدكتور يوسف أحمد وصّال،استاذ الأمن القومى وإدارة الأزمات والمستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية.

حضر اللقاء مجدى نصر رئيس مجلس مدينة مغاغة ، والدكتور عثمان على محمد وكيل الإدارة التعليمية بمغاغة ،والشيخ نور الدين بركات مدير إدارة الأوقاف بمغاغة والأنبا برنابا من مطرانية مغاغة ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية والشبابية وطلاب وأهالى مركز مغاغة .

تناول اللقاء الممارسة السياسية والتأكيد على أنها حق دستورى وواجب وطنى لا يجب أن يتخاذل عنه أحد ، و أكد دكتور يوسف وصال على ضرورة حتمية المشاركة في الاستحقاق الإنتخابي القادم لنثبت اننا شعب متحضر ومثقف ونستطيع أن نحدد مستقبلنا بأنفسنا ونبنى بلدنا بسواعدنا ، مضيفاً أن العالم كله يريد أن يرى ماذا سيفعل الشعب المصرى ؟ هل سيخذل المتربصين بالوطن ؟ هل سيثبت للعالم أجمع بأن شعب مصر علي وعي ودراية تامة بما يحاك ضد بلاده ؟ هل سيقول لا لخفافيش الظلام وتتار العصر ممن يدعون الدفاع عن الدين ؟ كل هذه التساؤلات وأكثر ستجيب عليها نسبة مشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

كما طالب جموع الشعب المصرى بأن يصطحبوا أولادهم معهم ليغرسوا فيهم قيم الإنتماء والمشاركة من الصغر مؤكداً أهمية الإنتباه للشائعات ومحوها وضرورة الرجوع إلى الأزهر والإفتاء والكنيسة فى معرفة أمور دينهم.

كما أعرب "وصّال" عن أمله فى أن يحافظ كلا ًمنا على مؤسساته من مسجد وكنيسة ومدرسة ومستشفى وأن نحافظ على شوارعنا ومياديننا داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ومؤسساتها.