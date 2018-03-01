المرور يشرف على أعمال إنشاء 3 كبارى بشارع التسعين بالتجمع لمدة 3 أسابيع







كتب عبد الرحمن سيد

تشرف غدا الجمعة اﻹدارة العامة لمرور القاهرة على أعمال إنشاء 3 كبارى بشارع التسعين الجنوبى فى التجمع الخامس بجوار الرصيف لمدة 3 أسابيع وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير ﻷمن القاهرة.

وسيتم إجراء أعمال حفر بجوار الرصيف بشارع للتسعين الجنوبى بالتجمع ﻹنشاء جسات وأجسام خرسانية 3 كبارى من يوم الجمعة 2 مارس حتى 21 مارس وذلك يعد حصول شركة المقاولون على تصريح من المرور للقيام بالأعمال.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.