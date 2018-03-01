video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"المحامين" تشكل لجنة لإعداد مشروع لائحة قانون المحاماة

الخميس، 01 مارس 2018 05:36 م
"المحامين" تشكل لجنة لإعداد مشروع لائحة قانون المحاماة سامح عاشور نقيب المحامين





كتب محمد السيد
إضافة تعليق

قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لقانون المحاماة.

وأعلن "نقيب المحامين"، أثناء اجتماع المجلس الشهرى، بمقر النقابة العامة، عن أسماء أعضاء تلك اللجنة من خالد أبو كريشة أمين عام نقابة المحامين، وأيمن الفولى، وكمال مهنا، وعلى الصغير، أعضاء العامة، على أن تستعين بمن تراه من متخصصين مناسبين داخل النقابة أو خارجها، لإعدادها بشكل صحيح.



 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وقف دعوى تطالب بإحالة نقيب المحامين للتأديب لحين الفصل فى طلب رد المحكمة

حيثيات حكم إلغاء قرار نقيب المحامين بشروط القيد وتجديد العضوية 2018

"جنايات الجيزة" تلغى قرار سامح عاشور بإيقاف نقيب محامين شمال الدقهلية

نقابة المحامين

سامح عاشور

اخبار مصر

المحامين



لا تفوتك
فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة