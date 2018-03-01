"المحامين" تشكل لجنة لإعداد مشروع لائحة قانون المحاماة

قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لقانون المحاماة.



وأعلن "نقيب المحامين"، أثناء اجتماع المجلس الشهرى، بمقر النقابة العامة، عن أسماء أعضاء تلك اللجنة من خالد أبو كريشة أمين عام نقابة المحامين، وأيمن الفولى، وكمال مهنا، وعلى الصغير، أعضاء العامة، على أن تستعين بمن تراه من متخصصين مناسبين داخل النقابة أو خارجها، لإعدادها بشكل صحيح.



