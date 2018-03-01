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خالد صلاح
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المتهمان بسرقة الهواتف بإمبابة: سرقنا 8 محاميل بدراجة بخارية من المواطنين

الخميس، 01 مارس 2018 06:00 ص
المتهمان بسرقة الهواتف بإمبابة: سرقنا 8 محاميل بدراجة بخارية من المواطنين سرقة هاتف - أرشيفية





كتب سليم على
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قررت نيابة إمبابة برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم علما، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من مواطنين بدائرة القسم.

 

وكشف تحقيقات النيابة، ورود معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد قيام عاطلين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين خلال سيرهم بالشارع.

 

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 8 هواتف محمولة، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث.


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