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المتحدث باسم الخارجية ينفى إدلائه بأية تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية

الخميس، 01 مارس 2018 09:24 م
المتحدث باسم الخارجية ينفى إدلائه بأية تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية متحدث الخارجية





كتب أحمد جمعة
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نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إدلائه بأية تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

 

وطالب متحدث الوزارة، الوكالة بالتدقيق فى اختيار مراسليها فى مصر لضمان التزامهم بمعايير المهنية اللازمة.

 

 


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