الكشف على 7157 مواطنا ضمن حملة القضاء على فيروس "سى" ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية الصحة ببورسعيد عن إجراء الكشف وعمل الفحوصات لــ 7157 مواطن فى 3 تمركزات طبية على مستوى المحافظة، بإجمالى 12 سيارة طبية متنقلة منذ إطلاق الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروس "سى" 2020، والتى بدأت يوم 13 فبراير الماضى وحتى اليوم الخميس، يأتى هذا فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لإعلان مصر خالية من فيروس سى، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر.

وأوضح الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد فى بيان له، أن المحافظ اللواء عادل الغضبان خصث 3 أتوبيسات لنقل المواطنين من القرى إلى أماكن التمركزات بكلا من مستشفى بورسعيد العام والحميات وبورفؤاد وذلك تحت اشراف الدكتورة ايمان السعيد مشرف الحملة ومدير وحدة الفيروسات الكبدية وتم اليوم نقل المواطنين من قرية الرضوان وسيتوالى نقل المواطنين من مختلف قرى بورسعيد.