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"القوى العاملة" تخاطب المديريات بضوابط تسجيل العمالة غير المنتظمة

الخميس، 01 مارس 2018 06:31 م
"القوى العاملة" تخاطب المديريات بضوابط تسجيل العمالة غير المنتظمة محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب – محمود راغب
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أرسلت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات تعلن فيه عن قواعد وشروط تسجيل العمالة غير المنتظمة اعتبارا من اليوم وحتى نهاية مارس الجارى، بجميع قطاعاتها المقاولات والصيد والبحر والموانى والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، مجانا وببطاقة الرقم القومى وذلك وفقا لعدة ضوابط.

كان "اليوم السابع" نشر استمارة التسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة، التى أعلنت عنها وزارة القوى العاملة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

وتتضمن البيانات التى يتم تسجيها فى الاستمارة كود المحافظة ورقم مسلسل، ويدون فيها بيانات الاسم رباعى والرقم القومى ومحل الإقامة ورقم التليفون والمهنة أو النشاط والسن والمؤهل الدراسى أن وجد، والخبرات السابقة إن وجدت.

كما تضمنت الاستمارة كتابة العامل إذا كان يتقاضى معاشا أم لا، ويوقع العامل على إقرار بصحة البيانات المذكورة فى الاستمارة، ويحصل على إيصال استلام يفيد تسجيله بياناته بإدارة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، موجه عليها للعامل الحضور بـ"2 صورة شخصية وبيان حالة تأمينية" لاستخراج الكارنيه.

 

 
منشور القوى العاملة (1)
منشور القوى العاملة

منشور القوى العاملة (2)
منشور القوى العاملة

منشور القوى العاملة (3)
منشور القوى العاملة
منشور القوى العاملة
منشور القوى العاملة

 


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