"القومى للمرأة" و"الأمم المتحدة" يطلقان اليوم معرض "لأنى أب" احتفالا بالأبوة







كتب محمود راغب

ينظم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة السويدية للتعاون الانمائى الدولى، اليوم الخميس، معرضا تحت عنوان " لأنى أب" ، احتفالا بالأبوة فى المجتمع المصرى، فى إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" وحملة "لأنى رجل" التى أطلقها المجلس، حيث يجتمع 10 رسامين ومصور فوتوغرافى لعرض النماذج الإيجابية والمفاهيم والخصائص المتعلقة بالأبوة من خلال فنهم .

ويلقى الكلمات الافتتاحية للمعرض كل من أيلتر اليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة بمصر وعمرو سليمان عضو المجلس القومى للمرأة .

ويسلط هذا المعرض الضوء على أحد المواضيع الرئيسية للدراسة الاستقصائية الدولية للرجال والمساواة بين الجنسين وهى الأبوة ودور الأب، حيث تصاغ صورة وسلوك الأب فى ضوء إيجابى من خلال هذه الأعمال الفنية، وتقدم نموذجا يحتذى به لما يعنيه أن يكون رجلا وأب يحترم دوره بقدر دور زوجته ويضع معيار لكيفية تصرف ابنائهم كأزواج وآباء وكيفية تصور بناتهم لمفهوم الذكوره مما يعزز المساواة بين الجنسين.

كما يؤكد المعرض، إن المساواة بين الجنسين ليست قضية تتعلق بالرجل أو المرأة على حدى، بل هى قضية إنمائية اجتماعية ينبغى أن يسعى المجتمع بأسره إلى تحقيقها حتى يتمكن من التقدم والإزدهار.

كما سيتضمن المعرض مجموعة أخرى من رسومات طلاب 18 مدرسة من محافظات أسوان (كوم امبو) والأقصر (إسنا ) والبحر الأحمر (مرسى علم)، حول موضوع إشراك الرجال والفتيان فى المساواة بين الجنسين وتعريف الرجولة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 10 أيام حتى يوم السبت 10 مارس 2018 .