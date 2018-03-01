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القومى للمرأة بالمنوفية ينظم مؤتمر "صوتك لمصر بكرة " لدعم الرئيس السيسى

الخميس، 01 مارس 2018 09:08 م
القومى للمرأة بالمنوفية ينظم مؤتمر "صوتك لمصر بكرة " لدعم الرئيس السيسى مؤتمر المجلس القومى للمرأة بالمنوفية





المنوفية - محمود شاكر
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نظم المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنوفية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بعنوان "صوتك لمصر بكرة" بمدينة سرس الليان، لتشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018.

شارك فى المؤتمر المحاسب رفعت قطب، سعفان رئيس المدينة، ومحمد الوكيل رئيس عام الإدارة التعليمية بسرس الليان، القس مكارى جرجس كاهن كنيسة مارى جرجس بسرس الليان، الشيخ رجب نصر مدير الأوقاف بسرس الليان، إيناس محى الدين رئيس إدارة شئون المرأة بمحافظة المنوفية، العميده إيمان معاذ رئيس وحدة جرائم العنف ضد المرأة، وورد عدلى عضو المجلس القومى للمرأة، الدكتور أنور سيد عضو المجلس المجلس القومى للمرأة، وبحضور جماهيرى من جميع الهيئات والإدارات الحكومية بالمدينة.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى، وتبعه كلمة سعفان الذى حث فيها الجميع على النزول والمشاركة فى الانتخابات، من أجل المرور بمصر إلى بر الأمان.

 وأكد كاهن كنيسة مارى جرجس على تسامح الأديان واعترافها بالحقوق، لافتا الى أن المشاركة فى الانتخابات حق لكل مواطن.

أما الشيخ رجب نصر مدير الأوقاف بسرس الليان، فأكد أن الإسلام هو الذى رسخ الحقوق لكل مواطن، مطالبا بأن يكون كل شخص مسئول وفى إطار المسئولية، وأن يعمل ويقدم واجبه الذى سيحاسب عليه.

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مؤتمر المجلس القومى للمرأة بالمنوفية

 


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