القبض على المتهمين بخطف تاجر بسبب خلافات مالية بالهرم







كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بخطف تاجر بسبب خلافات مالية، مما دفع المجنى عليه لمحاولة الهرب بالقفز من نافذة الطابق الرابع بالهرم، إلا أنه تم إنقاذه.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد محاولة إلقاء أحد الأشخاص نفسه من نافذة الطابق الرابع بالهرم، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من تحريات الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن 3 أشخاص اختطفوا تاجرا بسبب خلافات مالية، واحتجزوه عدة أيام، حتى تمكن من مغافلتهم محاولا الهرب بالقفز من النافذة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.