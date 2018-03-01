video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على المتهمين بخطف تاجر بسبب خلافات مالية بالهرم

الخميس، 01 مارس 2018 09:56 م
القبض على المتهمين بخطف تاجر بسبب خلافات مالية بالهرم ارشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بخطف تاجر بسبب خلافات مالية، مما دفع المجنى عليه لمحاولة الهرب بالقفز من نافذة الطابق الرابع بالهرم، إلا أنه تم إنقاذه. 
 
تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد محاولة إلقاء أحد الأشخاص نفسه من نافذة الطابق الرابع بالهرم، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من تحريات الرائد محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن 3 أشخاص اختطفوا تاجرا بسبب خلافات مالية، واحتجزوه عدة أيام، حتى تمكن من مغافلتهم محاولا الهرب بالقفز من النافذة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات مالية فى الجيزة

السجن المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل عامل فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالطالبية

أخبار الحوادث

خطف تاجر

خلافات مالية

قسم الهرم

أمن الجيزة



لا تفوتك
فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة