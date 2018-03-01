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القائم بأعمال السفير الأمريكى: مصر أحرزت تقدمًا فى الإصلاح الاقتصادى

الخميس، 01 مارس 2018 11:31 م
القائم بأعمال السفير الأمريكى: مصر أحرزت تقدمًا فى الإصلاح الاقتصادى توماس جولد برجر القائم بأعمال السفير الأمريكى





الإسكندرية - هناء ابو العز
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أكد توماس جولد برجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى، أن اختيار الرئيس القادم لمصر أمر خاص بالمصريين فقط، ولا يوجد أى تدخل من قبل الولايات المتحدة فى الأمر، مؤكدا سعادة الحكومة الأمريكية بالتقدم الذى أحرزته مصر فى خارطة الطريق من 2013، وإعادة هيكلة الاقتصاد وكافة الإنجازات فى هذه الفترة الماضية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ساعد فى ذلك على الرغم من ارتفاع الاسعار والإجراءات الصعبة على المواطنين.

 

وأوضح توماس، أن الانتخابات هى افضل طريق للمواطنين ليختاروا بها الرئيس القادم لمصر، مشيرا إلى دعم هذه الانتخابات، وستقوم السفارة والقنصلية الأمريكية بمراقبة الأوضاع الخاصة بالانتخابات، ولكن لا توجد أى معلومات حول تواجد جمعيات أهلية للإشراف على الانتخابات حتى الآن.

 

وعبر توماس جولد برجر، القائم بأ عمال السفير الأمريكى، عن سعادته باكتشافات الغاز الأخيرة فى مصر، مشيرا إلى أن أكبر حجم للاستثمارات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية فى حقول الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، فى قطاع النفط والغاز، ونعتقد أن هناك الكثير من الفرص التى يمكن للشركات العاملة الأمريكية فى هذا القطاع مواصلة العمل فى مصر بها، خاصة وأن هذه الشركات الامريكية تتميز بامتلاك أحدث التقنيات العاملة فى هذا المجال بما يعطيها ميزة التنقيب عن الغاز.

 

وأشار فى تصريحات صحفية، على هامش زيارته للإسكندرية، أن وجهة تصدير هذا الغاز والطاقة بعد التنقيب عنها واستخراجها يعود إلى حكم السوق وقرارات الأعمال فى اختبار أفضل وجهة لتصدير هذه المنتجات.

 

ونفى برجر، ما تردده وسائل الإعلام المختلفة، حول تغيير الحدود الدولية بعد قرار نقل العاصمة الإسرائيلية، قائلا: لا توجد أى مؤشرات لذلك، وكلها تكهنات وشائعات لاصحة لها.

 

 


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