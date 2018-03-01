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الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء 1.1% فى فبراير

الخميس، 01 مارس 2018 12:49 م
الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء 1.1% فى فبراير الفاو





رويترز
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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت فى فبراير مقارنة بالشهر السابق حيث تفوق تأثير زيادة أسعار الحبوب الأساسية ومنتجات الألبان على انخفاض قيمة الزيوت النباتية.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذى يقيس التغيرات الشهرية لسلة حبوب وزيوت نباتة ومنتجات ألبان ولحوم وسكر، 170.8 نقطة بارتفاع 1.1% مقارنة مع يناير، وانخفضت أسعار الغذاء فى الأسواق العالمية 2.7 بالمئة مقارنة مع فبرايرمن العام الماضى.

وخرجت السلع الزراعية من مرحلة شديدة التقلب وقالت الفاو إنها تتوقع أن تظل مستقرة على مدى العقد المقبل.

ورفعت الفاو تقديراتها لإنتاج محصول الحبوب عالميا فى 2017 بمقدار مليونى طن إلى 2.642 مليار طن وهو مستوى قياسى مرتفع.

وفى أول تقديرات 2018 بشأن إنتاج القمح توقعت فاو أن يبلغ الإنتاج 744 مليون طن. وقالت إن هذا سيتجاوز المتوسط لكنه سيكون ثانى انخفاض سنوى على التوالى.

 

 


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