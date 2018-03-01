العبادى يدعو إلى رفع الحظر الكلى عن الملاعب العراقية







(أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، إلى رفع الحظر الكلى عن الملاعب العراقية بعد نجاح مباراة المنتخب العراقى وضيفه السعودي.

وقال العبادى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: "إنه يتقدم بالشكر لكل من ساهم بإنجاح المباراة بين منتخبنا الوطنى العراقى وشقيقه المنتخب السعودى وللجماهير العراقية التى حضرت وساهمت بشكل كبير فى إنجاح هذه الاحتفالية فى محافظة البصرة دعما لجهود رفع الحظر عن ملاعبنا"، مشيرا إلى أن نجاح المباراة يؤكد استتباب حالة الأمن والاستقرار وجاهزية الملاعب العراقية.

وكان المنتخب العراقى قد تغلب على ضيفه السعودى بأربعة أهداف لهدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين على ملعب البصرة الدولي، وجاءت هذه المباراة ضمن الجهود لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

ويفرض الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) حظرا على إقامة مباريات كرة القدم الرسمية (باستثناء المنافسات المحلية) فى العراق، نظرا للأوضاع الأمنية وظروف الملاعب لكن "الفيفا" قرر فى 9 مايو 2017، رفع الحظر "جزئيا".