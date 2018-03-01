الصليب الأحمر: قافلة مساعدات لسوريا تتجه إلى تل رفعت وعفرين







رويترز

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، أن قافلة مساعدات لسوريا تتجه إلى تل رفعت وعفرين.

من جانبه أعلن الناطق باسم مركز المصالحة الروسى فى سوريا الجنرال فلاديمير زولوتوخين، اليوم الخميس، أن سكان الغوطة الشرقية يتواصلون بشكل جماعى مع ممثلى المنظمات الإنسانية السورية لمساعدتهم فى الخروج من المنطقة التى استولى عليها المسلحون.

وقال الجنرال- فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- "إن عدد الطلبات المقدمة من سكان الغوطة الشرقية إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وفق المعلومات الواردة، ازداد خلال الـ 24 الساعة الماضية، للمساعدة فى الخروج من الأراضى الخاضعة لسيطرة المسلحين".