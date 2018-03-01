الشرطة الأمريكية تعتقل أمريكى بتهمة إرسال مظروف احتوى مسحوقا إلى نجل ترامب







نيويورك (أ ف ب)

أوقفت السلطات الأمريكية الخميس، شخصا من ولاية ماساشوستس واتهمته بارسال رسالة تحتوى مسحوقا إلى النجل الاكبر للرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر الماضى، كما أفاد مسئولون.

وفتحت فانيسا ترامب (40 عاما) زوجة الابن البكر لترامب الرسالة فى منزل الاسرة فى نيويورك فى 12 فبراير الماضى ووجدت بداخلها مسحوقا تبيّن لاحقا انه غير مؤذ، قبل أن تنقل إلى المستشفى.

ويشتبه أن دانيال فريسيللو من بيفرلى، فى شمال بوسطن، أرسل الرسالة وتهديدات مماثلة إلى أربعة اشخاص بارزين آخرين فى أرجاء البلاد.

وختمت الرسائل الخمس من بريد بوسطن واحتوت كل منها على رسالة تهديدية ومسحوق ابيض. لم يتعرض أحد للأذى فى الوقائع الخميس وتبين لاحقا ان المسحوق غير مؤذ.