السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، فى إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حلوان وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى حلوان وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.