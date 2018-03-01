السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى العجوزة بـ3 سيارات إطفاء







كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع لبنان بمنطقة العجوزة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.